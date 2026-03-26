В Роскачестве рассказали о сроках отключения отопления весной

Отопительный сезон в российских квартирах завершается после принятия соответствующего решения местными властями. Ориентируются они при этом на четкие критерии – так, среднесуточная температура воздуха для этого должна в течение пяти дней подряд быть не ниже +8 градусов, сообщили RT в Роскачестве.

Критерии отопительного сезона обозначены в соответствующем правительственном постановлении, пояснили эксперты. Критерии должны строго соблюдаться даже в случае, если в какие-то отдельные дни температура воздуха днем поднимается выше +8 градусов – тепло в квартиры будут подавать, пока среднесуточная норма не опустится ниже этой отметки в течение пяти дней подряд.

Однако даже если отопительный сезон завершится, но внезапно на улице резко похолодает, его могут вновь вернуть в дома, отметили специалисты.

«При этом стоит учитывать, что процессы запуска и остановки отопления занимают несколько дней и не происходят мгновенно, — добавили в Роскачестве. — Назвать конкретную дату отключения отопления заранее, как правило, невозможно».

Обычно сроки завершения отопительного сезона доводят до жителей через официальные источники информации, сразу после опубликования соответствующего распоряжения тепло отключают в течение трех-пяти дней. Проводится эта работа в несколько этапов, начиная с промобъектов, затем домов, а потом – соцобъектов, включая школы, больницы и детсады.

В Госдуме ранее связали рост ЖКУ с изменением механизма платы за отопление.

 
