Группа подростков похитила девушку, избила, а затем бросила голой в поле

Французские подростки жестоко избили 19-летнюю девушку и бросили голой в поле
Cat Box/Shutterstock/FOTODOM

Во Франции молодые люди похитили студентку, избили ее и бросили в поле. Об этом сообщает La Nouvelle République.

Полиция департамента Дё‑Севр расследует нападение на 19‑летнюю девушку, которая была найдена обнаженной и в состоянии шока в поле в коммуне Лузи. Вечером 22 марта пострадавшую силой посадили в автомобиль, вывезли в сельскую местность и бросили, забрав ее телефон и ключи от квартиры.

По данным французских СМИ, жертву сначала залили слезоточивым газом, а затем увезли в поле. Там ее раздели, избили и оставили одну, а происходящее, как утверждается, снимали на видео.

Возбуждено уголовное дело по фактам незаконного лишения свободы, похищения и тяжкого нападения. Пятеро подозреваемых, включая двух девушек, арестованы и помещены под стражу, среди них бывший партнер жертвы, трое несовершеннолетних, а также двое молодых людей в возрасте 19 и 20 лет.

Прокурор Ниора уточнил, что потерпевшая не была госпитализирована и не сообщила о сексуальном насилии. Расследование обстоятельств продолжается.

Ранее 14-летняя девочка спрыгнула с балкона после группового изнасилования в номере испанского отеля.

 
