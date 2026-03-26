В Московской области задержали подозреваемых в избиении корреспондента

СК: в Подольске задержаны трое мужчин по подозрению в избиении журналиста

В Подольске Московской области задержали троих подозреваемых в избиении журналиста. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столичному региону.

«По подозрению в избиении журналиста следователем следственного отдела по городу Подольск ГСУ СК России по Московской области задержаны трое мужчин 1988,1984 и 1995 годов рождения( ч.3 ст.144 УК РФ)», — сказано в сообщении.

Из него также следует, что правоохранители провели осмотр места происшествия и обыск. Кроме того, состоялись допросы и очные ставки. В ближайшее время фигурантам будет предъявлено обвинение и избраны меры пресечения.

Инцидент произошел накануне. Как рассказывали в ведомстве, дело завели по признакам преступления, предусмотренного (ч. 3 ст. 144 УК РФ). По предварительным данным, сотрудник канала снимал сюжет о незаконной продаже автомобильных номеров. Корреспонденту причинили телесные повреждения, заключили следователи.

