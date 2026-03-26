У мужчины, жаловавшегося на резкую боль в груди, обнаружили внутри длинную иглу

В Таиланде забытая на кровати игла едва не пронзила сердце мужчины
В Таиланде у мужчины обнаружили длинную иглу возле сердца, пишет The Thaiger.

Житель тайской провинции Бурирам оказался в реанимации после того, как 24 марта пожаловался на резкую боль в груди и безуспешно пытался снять симптомы водой. Его родные вызвали спасателей. Прибывшая бригада увидела мужчину, который медленно шел им навстречу, держась за грудь.

Рентген в местной больнице, куда сначала доставили тайца, показал острый посторонний предмет рядом с сердцем, позже медики установили, что это игла длиной около семи сантиметров. Пациента срочно перевели в крупную больницу Бурирама, чтобы провести высокорисковую операцию по удалению инородного тела.

Каким образом игла попала внутрь, пока не установлено. Вероятно, перед сном мужчина проделал с ее помощью некие манипуляции, случайно оставил на кровати, а затем, пока он спал, игла проникла в грудь.

Информация о состоянии пострадавшего после операции не была обнародована. Родственник мужчины заявил, что он остается в критическом состоянии.

Ранее в России впервые вернули зрение ослепшему от метанола.

 
