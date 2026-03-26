Россиян предупредили о высокой угрозе отравления питомца весной

Весна — один из самых опасных сезонов с точки зрения отравлений домашних животных. После зимы на улице остаются реагенты, владельцы активно используют удобрения и яды на дачах, появляются первые растения — и все это может представлять реальную угрозу для кошек и собак. Об этом «Газете.Ru» рассказала Светлана Капустина, зоопсихолог и приглашенный эксперт бренда Triol.

Реагенты — это в первую очередь зимняя история, но ранней весной они никуда не исчезают. Остатки химических смесей продолжают разъедать подушечки лап. Кошка, почувствовав дискомфорт, начинает активно вылизывать пострадавшую лапу. В этот момент реагенты попадают внутрь организма и могут вызывать рвоту, диарею и другие признаки интоксикации. Особенно опасно, если обработки в городе были обильными — концентрация вещества тогда выше.

«С началом дачного сезона добавляется новая группа рисков. Владельцы привозят с собой удобрения, гербициды, пестициды и различные химические средства для обработки участка. Многие из них токсичны для животных. Кошки, например, часто грызут траву. В большинстве случаев это естественный механизм: таким образом они очищают желудок, и все ограничивается однократной рвотой без серьезных последствий. Но если эта трава уже обработана химикатами, ситуация меняется — в организм попадает токсин, и развивается пищевое отравление. Иногда оно проявляется только диареей, но в тяжелых случаях возможен даже летальный исход», — предупредила эксперт.

Опасность представляют и ранние декоративные растения. Кошки и собаки нередко разгрызают, например, луковицы тюльпанов — а они для них токсичны. Что именно привлекает животных, сказать сложно: возможно, любопытство или запах. Но такие эксперименты могут закончиться отравлением.

«Отдельная проблема — яды и приманки. Весной многие начинают бороться с муравьями и грызунами, расставляя специальные средства. Приманки для муравьев тоже могут вызвать отравление у кошек и собак. К счастью, тяжелые исходы здесь редки, но животное будет испытывать сильный дискомфорт, и обращение в ветеринарную клинику обязательно. Гораздо более серьезную угрозу представляют яды для мышей и крыс. После зимы грызуны часто обживают дачи, и хозяева стремятся как можно быстрее от них избавиться. Однако отравленные приманки могут заинтересовать и домашних питомцев. В таких случаях риск тяжелой интоксикации очень высок», — отметила зоопсихолог.

Весной владельцам стоит быть особенно внимательными: мыть лапы после прогулок, не допускать свободного доступа к удобрениям и химическим средствам, внимательно следить за питомцем на участке. При первых признаках отравления — рвоте, диарее, вялости, отказе от еды — необходимо как можно быстрее обратиться к ветеринарному врачу.

