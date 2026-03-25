Россиянам запретили кормить белок с рук

Ветврач Блюменкранц: кормление белок с рук опасно и для вас, и для животного

Распространенное представление о белках как о «безобидных» и почти домашних животных не вполне соответствует действительности. Белка — это дикое животное с выраженным территориальным и защитным поведением. Попытка кормить ее с рук может закончиться укусом, причем происходит это чаще, чем принято считать. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат ветеринарных наук, старший преподаватель кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Блюменкранц.

По его словам, укус — естественная реакция на резкое движение, конкуренцию за корм или ощущение угрозы.

«С медицинской точки зрения риск тоже нельзя игнорировать. Любое дикое млекопитающее потенциально может быть носителем возбудителей инфекций. Хотя белки не относятся к основным резервуарам бешенства, теоретическая возможность заражения сохраняется, особенно если животное контактировало с больными хищниками. Кроме того, укусы могут приводить к бактериальным осложнениям, поскольку в ротовой полости диких животных присутствует разнообразная микрофлора. Даже неглубокая рана способна воспалиться и потребовать медицинской помощи», — предупредил ветврач.

Есть и поведенческий аспект. Регулярное кормление с рук формирует у белок зависимость от человека и снижает их естественную осторожность. Это повышает риск конфликтов, травм и агрессивных реакций, особенно в период размножения или при высокой конкуренции за корм. Привыкшие к людям животные чаще заходят в жилые зоны, повреждают имущество и могут проявлять настойчивость, которая воспринимается как «агрессия».

«Кроме того, не вся пища, которую предлагают люди, подходит белкам. Сладости, соленые орехи, хлеб и обработанные продукты нарушают их рацион и могут вызывать проблемы с пищеварением и обменом веществ», — пояснил эксперт.

Как отметил ветврач, кормление белки с рук — это не проявление заботы, а вмешательство в поведение дикого животного с потенциальными рисками для здоровья человека и самого зверька.

«Если есть желание наблюдать и поддерживать городскую фауну, безопаснее делать это на расстоянии, не нарушая естественных границ между человеком и дикой природой», — резюмировал он.

