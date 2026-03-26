Психолог объяснила, откуда берутся трудности с отказом и как их побороть

Детские установки, страх негативной реакции и неумение выдерживать эмоциональное напряжение могут вызывать трудности с отказом. Об этом Pravda.Ru рассказала семейный системный психолог Алена Леонова.

По ее словам, зачастую такие люди соглашаются для того, чтобы избежать последствий или сохранить отношения. Однако такое постоянное согласие может привести к накоплению усталости и внутреннего напряжения, поскольку человек берет на себя избыточные обязательства и постепенно истощает ресурсы. Чтобы помочь себе, психолог посоветовала брать осознанную паузу перед ответом.

«Можно сказать, что нужно время подумать или вернуться к разговору позже. Это дает возможность успокоиться и понять, как правильно сформулировать отказ. За это время проще подобрать слова, чтобы отказ прозвучал мягко и корректно. Также важно помнить, что каждый человек имеет право отказать, и это не должно восприниматься как что-то неправильное», — заключила Леонова.

Клинический психолог семейной клиники психического здоровья и лечения зависимостей Rehab Family Екатерина Савина до этого рассказала «Газете.Ru», что ребенок с раннего возраста не просто наблюдает за родителями, он учится выживать в их системе координат, потому что реакции закрепляются через эмоции, повторения и телесный опыт.

Ранее психолог объяснила, почему резкий переход к ЗОЖ обречен на провал.

 
