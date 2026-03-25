Психолог объяснила, почему резкий переход к ЗОЖ обречен на провал

Психолог Исаева: формирование полезных привычек может занять до пяти лет

Переход к здоровому образу жизни не происходит «по волшебству» и требует умной, гибкой и многофакторной работы, которая может растянуться до нескольких лет. Об этом «Газете.Ru» рассказала заведующая кафедрой общей и клинической психологии ПСПбГМУ им. И.П.Павлова, главный внештатный специалист по медицинской психологии Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Елена Исаева.

Традиционно изменение поведения в пользу здоровья проходит шесть этапов, причем на каждом пациенту необходимы свои инструменты поддержки, говорит психолог.

«Первый — это предосознание, когда человек не видит проблемы и не рассматривает необходимость изменений, — объясняет Исаева. — На втором появляется понимание рисков, но реальные действия откладываются, и эти стадии могут длиться годами».

Третий этап — подготовка, на котором требуется сопровождение и мотивация, включая рекомендации по питанию, физической активности, консультации по отказу от вредных привычек. К четвертому этапу психологи относят действие, когда человек начинает внедрять изменения в повседневную практику.

«За ним следует закрепление — новое поведение становится привычным, но еще в течение примерно полугода сохраняются риски срывов, требующие поддержки и контроля, — рассказывает специалист. — Финальный этап — устойчивое формирование новой модели поведения».

Трудности преодоления первых этапов нельзя разрешить только лишь методом запретов, отмечает Исаева. По ее словам, более эффективным оказывается постепенное вовлечение в ЗОЖ, а также информирование и работа с мотивацией.

«Профилактическая медицина должна придерживаться прагматичного подхода. Устойчивый результат дают не резкие перемены, а маленькие последовательные шаги, органично встроенные в повседневную жизнь», — говорит Елена Исаева.

Например, для снижения рисков хронических заболеваний достаточно начать с ежедневной прогулки и снизить потребление сахара.

«Важно также добавить больше овощей в рацион и отказаться от алкоголя и сигарет, а для хронических курильщиков с тяжелой никотиновой зависимостью можно модифицировать риск и перейти вместо сигарет, например, на бездымные альтернативы нагревания табака», — отмечает она.

При этом медицинские специалисты должны хорошо понимать преимущества поэтапного подхода в рамках концепции модификации рисков, а клинические рекомендации и подходы обновляться в соответствии с накопленными научными данными.

Эксперт уверена: срывы в процессе не стоит воспринимать как фатальную неудачу. Гораздо важнее проанализировать их причины и продолжить движение к цели. Такой адаптивный подход, по мнению специалиста, позволяет не просто скорректировать поведение, но и надежно минимизировать факторы риска для здоровья в долгосрочном периоде.

