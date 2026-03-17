Тренер дала советы, как тренироваться весной без вреда

Первые несколько недель весеннего сезона тренироваться нужно аккуратно, чтобы плавно вернуться в форму и адаптировать организм к нагрузкам. Об этом «Газете.Ru» рассказала тренер Загородного клуба «Лапино Фитнес» Ирина Мальцева.

«После зимы организм находится в особом состоянии. Связки менее эластичны, суставы ощущаются зажатыми, иммунитет работает на пониженных оборотах. Именно поэтому первые две-три недели весеннего сезона стоит посвятить не рекордам, а плавному возвращению тонуса. Начинать лучше с коротких умеренных нагрузок, а каждую тренировку открывать разминкой продолжительностью минимум 10-15 минут. Это особенно актуально в марте и апреле, когда мышцы и связки еще не адаптировались к активному движению. Завершать занятие обязательно стретчингом, который ускоряет восстановление и снимает напряжение», — сказала она.

Мальцева отметила, что весной лучше всего заниматься на улице бегом или ездить на велосипеде, а в зале — чередовать пилатес и функциональный тренинг.

«Что касается самих тренировок, весна буквально зовет на улицу. Новичкам в беге подойдет интервальный формат, например пять минут трусцой и две минуты быстрой ходьбы, причем лучше выбирать грунтовые дорожки в парках, поскольку они мягче асфальта для суставов. Велосипед дает отличную низкоударную кардионагрузку. Плавание один-два раза в неделю снимает нагрузку с опорно-двигательного аппарата, вытягивает позвоночник при работе брассом или на спине и параллельно закаляет организм за счет контраста температур. Пилатес укрепляет глубокие мышцы кора, формирует мышечный корсет, который защитит спину при нарастании нагрузок. Функциональные круговые тренировки с собственным весом, резинками или легкими гантелями быстрее всего возвращают общую форму, сжигают много калорий и задействуют все мышечные группы разом», — добавила она.

По словам тренера, несмотря на менее заметное потоотделение, весной необходимо соблюдать питьевой режим.

«Весенняя погода обманчива, поэтому одеваться лучше слоями, снимая лишнее по мере разогрева. Оставаться в мокрой от пота футболке на ветру после пробежки в парке значит почти гарантированно простудиться. Питьевой режим тоже требует внимания. Весной потоотделение менее заметно, но обезвоживание наступает так же быстро, как летом, поэтому воду нужно пить до, во время и после занятий. Весной организм часто сигнализирует о нехватке сил, и в такие моменты легкая разминка с растяжкой принесет больше пользы, чем тяжелая штанга. Главная цель сезона в том, чтобы плавно набрать форму, укрепить здоровье и получить удовольствие от движения», — заключила эксперт.

