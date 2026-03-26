Врач рассказала о пользе гречки для здоровья

Врач Лаврентьева: гречка может предотвратить купероз
Гречку стоит включать в свой рацион питания, поскольку она содержит большое количество кверцетина и рутина, за счет чего укрепляет стенки капилляров, предотвращая купероз. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-терапевт Наталья Лаврентьева.

По ее словам, эта крупа является уникальной из-за отсутствия глютена и рекордно низкого гликемического индекса. Это делает ее идеальным продуктом для стабилизации уровня инсулина. Кроме того, гречка помогает выводить избыточный холестерин и продукты распада белков. Из-за содержания селена и витаминов группы B она важна и для деления клеток волосяного фолликула.

«Комплексное оздоровление всегда начинается с коррекции микробиоты. В моей практике пациенты, заменяющие быстрые завтраки на гречку, залитую кефиром, демонстрируют улучшение показателей липидного профиля уже через месяц. Это база, без которой любые антиэйдж-интервенции будут иметь временный эффект», — заключила Лаврентьева.

Врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Анна Одерий до этого рассказала «Газете.Ru», что мозгу постоянно требуется глюкоза, однако получать ее лучше из сложных углеводов, а не из сладостей. Такие продукты обеспечивают стабильный приток энергии и помогают контролировать аппетит. Хорошим выбором остаются гречка, овсянка, перловка, бурый рис и цельнозерновой хлеб.

