Стало известно, чем опасны конфликты между коллегами-друзьями

Конфликты между коллегами-друзьями могут стать причиной саботажа и общей напряженности на работе. Об этом «Москве 24» рассказала директор по персоналу Наталья Маслова.

По ее словам, в целом такая дружба может укрепить корпоративную культуру, поднять настроение и сплотить коллектив. Однако конфликты при этом могут перерасти в рабочие противоречия, что негативно отразится на продуктивности. Эксперт отметила, что в этом случае могут появиться «коалиции» внутри коллектива.

Руководителю стоит вмешаться в этот процесс, чтобы наладить отношения.

«Можно сначала поговорить с сотрудниками по отдельности, услышав версию каждой стороны. А можно провести общую встречу, чтобы вместе обсудить и понять суть конфликта. Часто бывает, что противоречия связаны с эмоциями или с тем, что каждый по-своему интерпретировал ситуацию», – заключила Маслова.

HR-директор КГ PROGRESS Екатерина Зеленкова до этого рассказала «Газете.Ru», что сегодня отношение работодателей к романам на работе стало более прагматичным. Жесткие запреты встречаются редко, в большинстве организаций прямого табу нет, но действуют ограничения, связанные с конфликтом интересов, субординацией и корпоративной этикой.

