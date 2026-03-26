Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Стало известно, чем опасны конфликты между коллегами-друзьями

Специалист Маслова: конфликты между коллегами-друзьями могут привести к саботажу
Josep Suria/Shutterstock/FOTODOM

Конфликты между коллегами-друзьями могут стать причиной саботажа и общей напряженности на работе. Об этом «Москве 24» рассказала директор по персоналу Наталья Маслова.

По ее словам, в целом такая дружба может укрепить корпоративную культуру, поднять настроение и сплотить коллектив. Однако конфликты при этом могут перерасти в рабочие противоречия, что негативно отразится на продуктивности. Эксперт отметила, что в этом случае могут появиться «коалиции» внутри коллектива.

Руководителю стоит вмешаться в этот процесс, чтобы наладить отношения.

«Можно сначала поговорить с сотрудниками по отдельности, услышав версию каждой стороны. А можно провести общую встречу, чтобы вместе обсудить и понять суть конфликта. Часто бывает, что противоречия связаны с эмоциями или с тем, что каждый по-своему интерпретировал ситуацию», – заключила Маслова.

HR-директор КГ PROGRESS Екатерина Зеленкова до этого рассказала «Газете.Ru», что сегодня отношение работодателей к романам на работе стало более прагматичным. Жесткие запреты встречаются редко, в большинстве организаций прямого табу нет, но действуют ограничения, связанные с конфликтом интересов, субординацией и корпоративной этикой.

Ранее юрист объяснила, можно ли наказать коллегу за заражение на работе.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
