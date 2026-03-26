В Минздраве заявили, что у мужчин старше 35 лет в два раза меньше шансов иметь детей

Минздрав РФ: даже с ЭКО шанс иметь детей у мужчин старше 35 лет в 2 раза меньше

После процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) шанс родить живого ребенка от мужчины старше 35 лет в два раза меньше, чем от более молодого партнера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на методические рекомендации Минздрава по репродуктивной диспансеризации.

В документе отмечается, что для способности мужчин иметь детей ключевое значение имеют своевременность выявления заболеваний и всесторонняя оценка состояния организма. Бесплодие часто обнаруживают у тех, кто не жалуется на репродуктивную систему.

Минздрав РФ в конце февраля утвердил рекомендации по проведению добровольной репродуктивной диспансеризации. Из документа стало известно, что женщин, которые заявляют о нежелании иметь детей, советуют направлять к психологу для формирования у них «положительных установок на рождение детей». При этом для мужчин таких рекомендаций нет, а сам вопрос о детях в анкете для них сформулирован по-другому.

Ранее в Госдуме заявили, что женщина может «спокойно» родить троих до 27 лет.