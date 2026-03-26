На дне Байкала сфотографировали буханку, которая затонула вместе с туристами

В сети опубликовано фото УАЗа, затонувшего на Байкале вместе с туристами
Дмитрий Роговой/VK

Дайвер и подводный фотограф Дмитрий Роговой опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» фотографию буханки, которая в прошлом месяце ушла на дно Байкала вместе с туристами.

Днем 20 февраля в районе мыса Хобой на острове Ольхон под лед Байкала провалился УАЗ, в котором находились девять человек: восемь туристов и водитель. По данным прокуратуры Иркутской области, спастись удалось только одному человеку. Во время движения автомобиль попал в ледовый разлом шириной три метра. Глубина в месте происшествия составляет 18 м.

Местные жители рассказали, что водитель УАЗа заранее заметил трещину на льду, остановился и осмотрел ее, а потом решил перепрыгнуть разлом. Спасатели провели обследование с применением подводной камеры и обнаружили останки семерых человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело, а прокуратура начала проверку. Что известно о трагедии и почему машина ушла под лед — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что водитель буханки с туристами из КНР мог работать шаманом.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!