Россияне не смогут узнать о долгах, находясь за границей

ФНС ограничила доступ к своим сервисам из-за границы
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Доступ к ряду электронных сервисов Федеральной налоговой службы (ФНС) России из-за рубежа может быть ограничен в связи с противодействием участившимся кибератакам на государственные сервисы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФНС.

В ведомстве заявили, что проактивно принимают меры по защите инфраструктуры от внешнего влияния.

Также в ФНС добавили, что при снижении уровня внешних воздействий сервисы будут доступны из-за рубежа в прежнем режиме.

В службе утверждают, что вся информация налогоплательщиков и инфраструктура ведомства надежно защищены и находятся в безопасности.

В феврале сообщалось, что в 2025 году произошло 250 утечек баз данных компаний России и СНГ. Из этого числа 230 утечек затронули именно российские организации. В 2024 году в регионе зафиксировали 455 инцидентов утечки данных. Однако за предыдущий год общее количество строк с информацией о российских пользователях в базах данных увеличилось в полтора раза. В 2025 году их было 767 миллионов, а в 2024-м — 457 миллионов.

Ранее стало известно, как россияне защищают личные данные.

 
