«Получают меньше курьеров»: в России растет дефицит лифтеров

В России дома выше 20 этажей стали нормой, однако на этом фоне наблюдается дефицит профессиональных лифтеров. Об этом «Газете.Ru» сообщили в аутсорсинговой компании Mega-Personal.

Так, рынок труда в сегменте рабочих специальностей сегодня выглядит парадоксально. Курьеров активно переманивают, предлагая доходы в диапазоне 100–150 тыс. рублей, гибкие графики и бонусы. При этом специалисты, от которых напрямую зависит безопасность жителей многоквартирных домов, зачастую получают кратно меньше.

«Мы видим ситуацию, при которой рынок готов щедро платить за скорость доставки, но не готов инвестировать в базовую безопасность», — отмечает директор по персоналу компании Mega-Personal Анна Конева.

По данным исследования, в бюджетном секторе ЖКХ сохраняется классическая модель занятости лифтеров. Их функции ограничиваются дежурством, контролем работы оборудования и эвакуацией пассажиров при сбоях. Уровень дохода в регионах остается довольно низким: например, в Брянской области и Чапаевске Самарской области зарплаты составляют около 27 тыс. рублей.

В крупных городах ситуация выглядит лучше, но неравномерно. В Москве вакансии лифтеров варьируются от 38 до 60 тыс. рублей, при средней планке около 60–63 тыс. При этом в сегменте элитной недвижимости встречаются предложения до 130 тыс. рублей, что подчеркивает разрыв внутри одной и той же профессии.

Совсем другая экономика складывается в частных управляющих компаниях и сервисных организациях, обслуживающих современные жилые комплексы. Здесь ключевую роль играют электромеханики по лифтовому оборудованию — специалисты с профильной подготовкой, допусками по электробезопасности и опытом работы. В Москве их доход может достигать 170 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — 160 тыс., в Екатеринбурге — 140 тыс. рублей. Начальные позиции стартуют с 55–70 тыс.

Однако вход в профессию сопровождается требованиями и рисками. Формально базовое обучение можно пройти за несколько недель, но для полноценной работы необходимы навыки чтения электрических схем, знание нормативной базы и наличие допуска. Ошибки в этой сфере могут привести не только к увольнению, но и к уголовной ответственности.

«Ответственность в этой профессии несоизмерима с уровнем оплаты в бюджетном сегменте. Фактически речь идет о риске для жизни людей при зарплате ниже рынка», — подчеркивает Конева.

Возрастная структура также указывает на системную проблему. Средний возраст лифтера составляет около 45–46 лет. Молодежь практически не рассматривает эту профессию, что формирует дефицит кадров в перспективе.

При этом рынок не демонстрирует явного кризиса. Причина — в характере самой системы. Оплата обслуживания лифтов включена в коммунальные платежи одной строкой, что размывает восприятие стоимости услуги. Управляющие компании в условиях ограниченных бюджетов вынуждены экономить, зачастую выбирая более дешевую рабочую силу.

В результате формируется замкнутый круг: высокие требования — низкие зарплаты — дефицит квалифицированных кадров — снижение качества обслуживания.

Показательны два типовых сценария. В крупных жилых комплексах бизнес-класса для закрытия вакансии опытного электромеханика управляющей компании соискателю необходимо предложить не менее 120–150 тыс. рублей и социальный пакет. В противном случае специалисты уходят в более привлекательные проекты. Даже при конкурентном предложении срок закрытия вакансии может достигать одного месяца.

В небольших городах ситуация иная: позиции занимают местные жители, зачастую предпенсионного возраста. При уровне дохода около 27 тыс. рублей речь идет скорее о формальном присутствии сотрудника, чем о полноценном техническом контроле.

Ключевая проблема заключается не в отсутствии специалистов как таковых, а в экономической модели отрасли. Пока безопасность эксплуатации лифтов оценивается на уровне минимальных затрат, рынок не сможет привлекать достаточное количество квалифицированных кадров — соискателю намного выгоднее уйти в доставку.

Как подчеркивают в Mega-Personal, без пересмотра этого подхода ситуация вряд ли изменится. «Пока мы не начнем воспринимать лифт не как данность, а как сложный механизм, требующий дорогого обслуживания, найти специалистов будет также сложно. Все же вознаграждение специалиста по обслуживанию лифтов должно быть сопоставимо с реальной значимостью задачи», — говорит Анна Конева.

