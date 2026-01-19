Полицейские из Приморья торговали наркотиками и попались

В Приморье арестовали полицейских, которые распродавали наркотики из вещдоков

В Приморье торговавших наркотиками полицейских судят за превышение должностных полномочий. Об этом сообщает прокуратура региона.

Согласно материалам дела, с января 2025 года по январь 2026-го начальник отдела тылового обеспечения УМВД России по Владивостоку менял настоящие наркотики, хранившеся в отделе и подлежащие уничтожению, на «иное визуально схожее вещество», а добытое таким образом наркотическое средство передавал подельникам, которые уже продавали его наркозависимым.

Подозреваемым, в зависимости от роли и степени участия в преступной схеме, предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотических веществ организованной группой в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ), а также в превышении должностных полномочий (п. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Суд арестовал четырех фигурантов, двое из которых являются сотрудниками правоохранительных органов, на два месяца.

«Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены прокуратурой края на контроль», — говорится в сообщении.

