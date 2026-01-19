Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Общество

Полицейские из Приморья торговали наркотиками и попались

В Приморье арестовали полицейских, которые распродавали наркотики из вещдоков 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27654481_rnd_2",
    "video_id": "record::84332653-85c8-4f96-bdde-f4b25cf52f13"
}

В Приморье торговавших наркотиками полицейских судят за превышение должностных полномочий. Об этом сообщает прокуратура региона.

Согласно материалам дела, с января 2025 года по январь 2026-го начальник отдела тылового обеспечения УМВД России по Владивостоку менял настоящие наркотики, хранившеся в отделе и подлежащие уничтожению, на «иное визуально схожее вещество», а добытое таким образом наркотическое средство передавал подельникам, которые уже продавали его наркозависимым.

Подозреваемым, в зависимости от роли и степени участия в преступной схеме, предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотических веществ организованной группой в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ), а также в превышении должностных полномочий (п. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Суд арестовал четырех фигурантов, двое из которых являются сотрудниками правоохранительных органов, на два месяца.

«Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены прокуратурой края на контроль», — говорится в сообщении.

Ранее житель Приморья обвинил полицейского в избиении и заявил о бездействии МВД и СК.
 
Теперь вы знаете
Богатые тоже плачут. Как детские травмы и установки мешают зарабатывать деньги
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+