Депутат Романов поздравил Мельника с назначением на должность заместителя генпрокурора РФ

Президент России Владимир Путин назначил Виктора Мельника на должность заместителя генерального прокурора РФ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы от Санкт-Петербурга, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов.

«Поздравляю Виктора Мельника с назначением Указом президента РФ на пост заместителя генерального прокурора РФ», — написал депутат.

Парламентарий напомнил, что Мельник проработал в надзорных органах Северо-Западного региона 25 лет — с 2001 по 2026 год. За это время он занимал различные должности в прокуратурах Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

«Под руководством Виктора Мельника петербургское надзорное ведомство достигло максимума эффективности в укреплении защиты законности и правопорядка», — подчеркнул Романов.

Также он отметил конструктивное взаимодействие прокуратуры города с органами власти, включая Госдуму. По его словам, это сотрудничество принесло значимые результаты в реализации мероприятий национальных проектов, подготовке нормативно-правовых актов и бюджетных решений.

Особо депутат выделил эффективность работы ведомства по защите прав и интересов участников специальной военной операции и их семей.

«Искренне благодарю Виктора Мельника за профессионализм, активную и эффективную работу, защиту прав петербуржцев, вклад в развитие Санкт-Петербурга и желаю успехов в работе на новом месте – на благо Отечества», — заключил парламентарий.