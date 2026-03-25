Россиянин оказался в реанимации после попытки выбросить завядший букет

В Калининграде женщина ударила знакомого ножом за попытку выбросить цветы
В Калининграде 40-летняя женщина ударила 44-летнего знакомого ножом в грудь за попытку выбросить букет цветов. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в квартире на улице Батальной. Во время совместного распития спиртного между знакомыми вспыхнула ссора — мужчина хотел выбросить завядшие цветы, но женщина была против. В ходе конфликта калининградка схватила нож и ударила оппонента лезвием в грудь. После этого пострадавший с проникающим ранением оказался в реанимации.

Подозреваемую в нападении задержали. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением оружия. Теперь агрессорше грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее россиянка заколола пожилую мать ножом за то, что та ее оскорбила.

 
