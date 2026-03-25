Прокуратура взяла на контроль дело о жестоком нападении на журналиста «Известий»

Корреспондента «Известий» Алексея Полторанина избили торговцы автономерами
Уголовное дело о нападении на корреспондента «Известий» Алексея Полторанина взяла под контроль Прокуратура Московской области, сообщает издание.

«Следственным органом по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов). Ход и результаты расследования уголовного дела контролирует Подольская городская прокуратура», — говорится в сообщении надзорного органа.

В ведомстве отметили, что действия Полторанина носили законный характер. Однако, несмотря на это, бизнесмены из города Подольска нанесли журналисту тяжелые увечья. После чего он был госпитализирован с черепно-мозговой травмой и травмой живота в госпиталь.

Отмечается также, что пострадавший журналист готовил расследование о работе бизнеса по продаже автомобильных номеров в Подольске. В какой-то момент торговцы номерами избили Полторанина, отобрали его телефон, увезли в неизвестном направлении, после чего угрожали отрезать пальцы.

Ранее госсовет Татарстана предложил запретить СМИ публиковать обвинительную информацию.

 
