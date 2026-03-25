Правительство сократило срок уведомления военкомата об увольнении IT-сотрудника

Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Кабинет министров РФ принял постановление, которое изменяет сроки уведомления об увольнении IT-специалистов, имеющих отсрочку от призыва. Теперь работодатели обязаны информировать соответствующие органы не позднее, чем через пять календарных дней после увольнения сотрудника, вместо прежних двух недель, пишет РИА Новости.

«В пункте 5 (постановления правительства РФ от 28 марта 2022 года № 490 - ред) слова «в 2-недельных срок» заменить словам «в течение пяти календарных дней со дня увольнения граждан», — говорится в тексте правительственного акта.

Инициатором данной поправки выступило Министерство обороны РФ, которое 11 ноября представило проект изменений в правила предоставления отсрочки от призыва на военную службу для граждан, трудоустроенных в аккредитованных IT-компаниях.

20 марта группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о наделении Министерства обороны РФ полномочиями получать сведения ЗАГС.

Ранее сообщалось, что в России могут отменить ныне действующую обязательную приостановку решения о призыве в армию на время суда призывника с военкоматом.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!