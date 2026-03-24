Двое рабочих пострадали из-за взрыва газа на российском предприятии

В Нижнем Новгороде из-за взрыва газа на предприятии пострадали двое рабочих. Об этом со ссылкой на Государственную трудовую инспекцию сообщает ТАСС.

Инцидент произошел на территории ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» во время работ подрядной организации ООО «ПМК-2». Сотрудники снимали изоляцию с емкостного оборудования, когда вдруг произошел взрыв паров пропана из обвязки емкости.

После хлопка возгорания не последовало, однако рабочие пострадали. Информации об их состоянии не поступало, детали и обстоятельства случившегося в данный момент устанавливаются.

До этого двое рабочих разбились, упав в шахту лифта с 27-го этажа в Нижнем Новгороде. Мужчины получили тяжелые травмы, спасти их не смогли. При этом работодатель не сообщил о несчастном случае в трудовую инспекцию — ему грозит административное наказание.

Ранее в Татарстане рабочего раздавило ковшом экскаватора.