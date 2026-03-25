В Севастополе отчим шесть лет насиловал падчерицу

Житель Крыма получил 13 лет колонии за многолетнее насилие над падчерицей

В Крыму суд приговорил 36-летнего жителя Щелкино к 13 годам колонии строгого режима за многолетнее насилие над падчерицей. Об этом сообщает СУ СК РФ республики.

Следствие установило, что преступления совершались с октября 2017 года по март 2023 года. На момент совершения первого преступления девочке было 8 лет. Отчим неоднократно насиловал дочь своей сожительницы и совершал иные действия сексуального характера.

Когда о происходящем в семье стало известно, в отношении севастопольца было возбуждено уголовное дело. Приговором суда ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.

