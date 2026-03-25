В Нидерланадах могли обнаружить останки д'Артаньяна

В церкви города Маастрихт в провинции Лимбург на юге Нидерландов обнаружили скелет, вероятно принадлежавший знаменитому французскому мушкетеру д'Артаньяну, погибшему в XVII веке. Об этом сообщает телеканал NOS.

Отмечается, что во время ремонтных работ в феврале пол в церкви частично просел, тогда и были найдены останки. Скелет располагался в месте, где некогда находился алтарь, под которым ранее хоронили знатных и влиятельных лиц.

В области грудной клетки у предполагаемого мушкетера были обнаружены фрагменты мушкетной пули, а рядом — французская монета.

Археологи предполагают, что останки могут принадлежать Шарлю де Бац де Кастельмору, графу д'Артаньяну. приближенному короля Людовика XIV, а также командиру королевских мушкетеров.

Граф д'Артаньян погиб в 1673 году в ходе осады Маастрихта. Предположительно, причиной стало ранение в грудь или горло.

Фрагмент ДНК останков был направлен в лабораторию в Мюнхене. Там его сравнят с ДНК предполагаемых потомков д'Артаньяна по линии рода де Бац.

По словам участвовавшего в раскопках археолога Вима Дейкмана, сейчас ничего не противоречит тому, что найденные останки принадлежат д'Артаньяну.

В 2025 году издание The Sun писало, что на дне колодца в Хорватии нашли останки древнеримских солдат.

По словам учёных, речь идёт о массовом захоронении, связанном, вероятно, с битвой при Мурсе — одной из самых кровавых в истории Римской империи.

Ранее ученые восстановили лицо «реального вампира», жившего 400 лет назад.

 
