В Нидерланадах могли обнаружить останки д'Артаньяна

В церкви города Маастрихт в провинции Лимбург на юге Нидерландов обнаружили скелет, вероятно принадлежавший знаменитому французскому мушкетеру д'Артаньяну, погибшему в XVII веке. Об этом сообщает телеканал NOS.

Отмечается, что во время ремонтных работ в феврале пол в церкви частично просел, тогда и были найдены останки. Скелет располагался в месте, где некогда находился алтарь, под которым ранее хоронили знатных и влиятельных лиц.

В области грудной клетки у предполагаемого мушкетера были обнаружены фрагменты мушкетной пули, а рядом — французская монета.

Археологи предполагают, что останки могут принадлежать Шарлю де Бац де Кастельмору, графу д'Артаньяну. приближенному короля Людовика XIV, а также командиру королевских мушкетеров.

Граф д'Артаньян погиб в 1673 году в ходе осады Маастрихта. Предположительно, причиной стало ранение в грудь или горло.

Фрагмент ДНК останков был направлен в лабораторию в Мюнхене. Там его сравнят с ДНК предполагаемых потомков д'Артаньяна по линии рода де Бац.

По словам участвовавшего в раскопках археолога Вима Дейкмана, сейчас ничего не противоречит тому, что найденные останки принадлежат д'Артаньяну.

