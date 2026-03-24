Скоропостижно скончался исполнитель роли Д'Артаньяна из «Легенды о мушкетерах»

Заслуженный артист России Виталий Псарев умер после тяжелой болезни
Заслуженный артист России Виталий Псарев умер после тяжелой болезни. Об этом сообщила его знакомая Наталья в беседе с aif.ru.

Псарев скончался 23 марта в возрасте 74 лет. Точная причина смерти артиста неизвестна. Наталья лишь уточнила, что в последние годы у него были проблемы с почками.

Коллеги артиста рассказали, что он умер скоропостижно. Дата и место похорон пока не определены.

Виталий Псарев родился в Хабаровске 10 сентября 1951 года. С 16 лет он начал петь и играть на рояле в ресторане. Позже окончил дирижерско-хоровое отделение Ленинградской консерватории. С 1997 года являлся солистом петербургского Мюзик-холла. В 1975 году Псарев стал частью вокально-инструментального ансамбля (ВИА) «Поющие гитары». В 2002 году получил звание заслуженного артиста России.

Псарев оставил значительный след в российской музыкальной культуре. Его голос звучал в фильмах «Госпожа министерша», «В старых ритмах» и других. Также он работал со многими знаменитыми композиторами, в числе которых Марк Фрадкин, Максим Дунаевский, Александра Пахмутова и другие. Зрители могут помнить его по роли Д'Артаньяна в фильме-спектакле «Легенда о мушкетерах».

