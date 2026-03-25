Врач назвала причины дневной сонливости в марте

Врач Черкасова: причиной сонливости в начале весны становится авитаминоз
Сонливость днем в начале весны может быть вызвана авитаминозом и нехваткой дневного света. Об этом RT рассказала врач-сомнолог кандидат медицинских наук София Черкасова.

По словам специалиста, осенью и зимой многие люди сталкиваются с сезонным аффективным расстройством. Такое состояние является последствием сокращенного светового дня в холодное время года.

«Если мало света, то в организме вырабатывается больше гормона сна — мелатонина и меньше гормона счастья — серотонина. Поэтому человек может чувствовать себя апатичным, иметь дневную сонливость и т.д.», — объяснила сомнолог.

Она также добавила, что в начале весны сонливость может возникать из-за авитаминоза. После зимнего периода многие сталкиваются с нехваткой витамина D. Из-за этого дефицита может возникать апатия, сонливость и другие подобные симптомы.

Невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская до этого говорила, что с наступлением весны многие люди не испытывают ожидаемой радости, так как в это время меняется гормональный фон. По словам эксперта, продолжительность светового дня отражается на работе гипофиза и эпифиза — отделов мозга, отвечающих за суточные ритмы и функционирование эндокринной системы. В зимний период из-за нехватки солнечного света происходит активная выработка мелатонина, оказывающего умеренное седативное действие.

