Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Общество

Молодые люди стали грабителями, поверив телефонным мошенникам

Подростки под контролем мошенников обокрали квартиру в Москве
Shutterstock

Подростки по команде телефонных мошенников обокрали квартиру на западе Москвы. Об этом сообщает mk.ru.

Телефонные мошенники заставили двоих молодых людей, 16-летнего школьника и 21-летнего юношу, стать грабителями. Сначала они позвонили школьнику и выманили код под видом доставки, а затем убедили, что его аккаунт на «Госуслугах» взломан и деньги уходят на Украину.

Тогда подросток показал мошенникам по видеосвязи, сколько денег хранится в его квартире, и встретился с другим молодым человеком, которого обманули аналогичным способом. Аферисты дали им адрес дома в Подмосковье, чтобы они совершили ограбление, однако юноши просто не нашли нужный дом.

После этого кураторы выбрали новый объект — квартиру на 2-й Филевской улице.

Внук хозяев, тоже жертва аферистов, передал им ключи, после чего подростки вскрыли сейф болгаркой, забрали оттуда более 1 млн рублей, положили деньги в сумку и выбросили в окно своей подельнице, 22-летней уроженке Крыма, также обманутой аферистами.

Вскоре после этого подозреваемые были задержаны. Несовершеннолетнего оставили под домашним арестом, а его старшим сообщникам избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее житель Татарстана ограбил салон связи с муляжом бомбы и «запиской от ВСУ».
 
Теперь вы знаете
Трамп уснул, охрана Алиева подралась, а Россия не приехала. Чем запомнилось первое заседание Совета мира
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!