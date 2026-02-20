Молодые люди стали грабителями, поверив телефонным мошенникам

Подростки по команде телефонных мошенников обокрали квартиру на западе Москвы. Об этом сообщает mk.ru.

Телефонные мошенники заставили двоих молодых людей, 16-летнего школьника и 21-летнего юношу, стать грабителями. Сначала они позвонили школьнику и выманили код под видом доставки, а затем убедили, что его аккаунт на «Госуслугах» взломан и деньги уходят на Украину.

Тогда подросток показал мошенникам по видеосвязи, сколько денег хранится в его квартире, и встретился с другим молодым человеком, которого обманули аналогичным способом. Аферисты дали им адрес дома в Подмосковье, чтобы они совершили ограбление, однако юноши просто не нашли нужный дом.

После этого кураторы выбрали новый объект — квартиру на 2-й Филевской улице.

Внук хозяев, тоже жертва аферистов, передал им ключи, после чего подростки вскрыли сейф болгаркой, забрали оттуда более 1 млн рублей, положили деньги в сумку и выбросили в окно своей подельнице, 22-летней уроженке Крыма, также обманутой аферистами.

Вскоре после этого подозреваемые были задержаны. Несовершеннолетнего оставили под домашним арестом, а его старшим сообщникам избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

