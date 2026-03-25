В Кузбассе арестовали директора рехаба, который представлял рэпер Гуф

В Кузбассе арестовали главу рехаба «Свобода» по делу о психотропных веществах

В Кемерове Центральный районный суд арестовал экс-руководителя частной наркологической клиники «Свобода». Он проходит обвиняемым по делу о предоставлении услуг с применением психотропных и сильнодействующих препаратов, сообщили в пресс-центре судов Кемеровской области.

Согласно постановлению суда, мера пресечения в виде содержания под стражей будет действовать до 18 мая 2026 года.

Бывшему директору инкриминируются деяния, подпадающие под действие пункта «а» части 2 статьи 238 УК РФ (предоставление небезопасных услуг) и части 3 статьи 30, части 1 статьи 228.1 УК РФ (попытка незаконного сбыта наркотических, психотропных веществ и их аналогов).

«Директор частной клиники в период с февраля 2026 года по март 2026 года при заключении договоров возмездного оказания услуг по предоставлению проживания и питания, незаконно предоставлял услуги по купированию абстинентного синдрома гражданам, в том числе несовершеннолетней, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что директор рехаба незаконно приобрел у неустановленного лица не менее пяти стеклянных ампул психотропного вещества.

По данным следствия, в августе 2025 года в результате противоправных действий бывшего главврача 37-летний мужчина не выжил, а в декабре еще один пациент клиники был экстренно госпитализирован в городскую больницу. Также стало известно, что после известий о кончине пациента рэпер Гуф, являвшийся амбассадором клиники «Свобода», прекратил отношения с рехабом.

Ранее Паша Техник был пациентом скандального рехаба «Свобода»