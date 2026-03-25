Паша Техник был пациентом скандального рехаба

techniquepashalive/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рэпер Паша Техник был пациентом реабилитационного центра «Свобода», в котором не стало человека. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, Техник попал в «Свободу» в марте 2025-го — за месяц до своей кончины. В этой же клинике проходили лечение рэперы Slimus и Гио Пика.
25 марта рэпер Алексей Долматов (Гуф) сообщил, что прекратил любые отношения с кемеровским реабилитационным центром «Свобода».

Паши Техника не стало в Таиланде в начале апреля 2025 года, ему было 40 лет. Прощание с музыкантом прошло в центре Москвы и собрало тысячи поклонников, устроивших беспорядки.

Гуф принял решение в связи с новостями о кончине человека в этой клинике. Известно, что полиция задержала главврача и директора клиники реабилитации.
Глава сети «Свобода» Антон Соколов (признан в РФ иностранным агентом) в беседе с Telegram-каналом Mash заявил, что рехаб не несет ответственность за кончину мужчины. По его словам, у человека произошел сердечный приступ на фоне алкоголизма.

По данным следствия, сотрудники рехаба вкалывали людям психотропные вещества. Гуф матом заявил, что был шокирован подобными новостями.

Ранее бывшая жена Паши Техника показала новую версию памятника рэпера.

 
