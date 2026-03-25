Назван срок внедрения банкоматов, работающих при отключениях интернета

Глава «Росинкаса» Верейкин: россияне смогут снимать наличные без интернета в 2027 году
Александр Сухов/РИА Новости

Россияне смогут воспользоваться «белыми банкоматами», которые будут работать при отключениях интернета, в первом квартале 2027 года, заявил «Газете.Ru» президент объединения «Росинкас» Сергей Верейкин.

«Сейчас стартовал пилот в Тамбовской области. Планируем, что население и бизнес смогут осуществлять операции в таких банкоматах в первом квартале следующего года. К проекту может присоединиться любой банк. При этом банк может присоединиться к сети «белых» банкоматов в одном регионе, а в другом сохранить свои брендированные банкоматы», — отметил Верейкин.

«Росинкас» планирует развернуть сеть нейтральных банкоматов без привязки к конкретным брендам, через которые можно будет снимать наличные без комиссии. Об этом в интервью РИА Новости 23 марта сообщил президент объединения Сергей Верейкин. Такие устройства намерены устанавливать там, где они действительно нужны людям, в том числе в удаленных и труднодоступных районах. Предполагается, что банки смогут подключаться к этой инфраструктуре за сравнительно небольшую плату. В «Росинкас» считают, что это позволит кредитным организациям сократить затраты на содержание убыточных банкоматов примерно на 30% по сравнению с нынешним уровнем расходов.

