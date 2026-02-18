Пародонтолог рассказал, кому нельзя утолщать десны лазером

Современный способ утолщения десны с помощью использования лазера противопоказан людям с сахарным диабетом, тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологией, беременностью и лактацией. Об этом в разговоре с «Известиями» предупредил врач-пародонтолог научной стоматологии «Дантистофф» Алекс Бит-Алекс.

По словам специалиста, фракционный лазер создает на тканях большое количество микрозон, которые окружены неповрежденными участками. Точечные микроповреждения становятся настоящим «триггером» для регенерации.

«В отличие от абляционного или диодного лазера, который воздействуют сплошным лучом по всей поверхности ткани, фракционный лазер создает множество мелких повреждений, окруженных здоровыми участками. Эти микрозоны служат «точками старта» для естественного процесса восстановления: ткани вокруг них стимулируются к более активному росту и регенерации», — подчеркнул врач.

Он добавил, что этот метод требует предварительной диагностики из-за наличия различных противопоказаний. Общими являются сахарный диабет, тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, нарушения свертываемости крови, активные аутоиммунные процессы, онкология, фоточувствительные заболевания, беременность и лактация. Также такой способ противопоказан тем, кто принимает препараты, повышающие чувствительность к свету.

Помимо этого, по словам эксперта, местными ограничениями являются гингивит и пародонтит в активной фазе, некачественная гигиена полости рта, выраженная потеря костной ткани, бруксизм, скученность зубов, а также различные острые инфекции.

