Темнокожая женщина отсудила $15 млн за расистские оскорбления на работе, пишет Complex.

Иск подала сотрудница Ла-Кеббия «Кики» Уилсон. В 2019 году она вместе с коллегой Чарльзом Смитом обвинила руководство в систематическом дискриминационном отношении на рабочем месте.

В центре разбирательства оказались действия руководителя Говарда Лейси. По словам истцов, он неоднократно использовал оскорбительные выражения и допускал уничижительное поведение, связанное с расовой принадлежностью Уилсон. В частности, в жалобе утверждалось, что к ней применялись расистские стереотипы, а также звучали унизительные характеристики.

После одного дня обсуждений присяжные вынесли решение в пользу истцов. Уилсон присудили $15,4 млн компенсации, а Смиту — $400 тысяч. Сама женщина заявила, что вердикт подтвердил пережитый ею опыт и отметил существование враждебной рабочей среды.

Ранее женщина отсудила $30 тыс. за то, что начальник назвал ее «картошкой».