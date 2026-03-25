Мужчина стал долларовым миллионером благодаря старому блокноту отца

Британец использовал в лотерее счастливую комбинацию отца и разбогател на £1 млн
Житель Великобритании выиграл в британскую лотерею £1 млн, используя «счастливые» номера, которые когда‑то записывал его отец. Об этом сообщает The Sun.

56‑летний Шон Хейс из Оксфордшира знал, что его отец Джеймс играл в лотерею с 1994 года до своего ухода в 2010-м, и хранил его маленькую записную книжку, в которой были записаны номера 6, 20, 34, 38, 47 и бонусный шар 4. Перед Новым годом мужчина нашел ее и решил возобновить семейную традицию.

«Сначала я каждую неделю записывал туда номера, но потом потерял книжку. Я нашел ее снова только недавно, примерно на Рождество, и решил снова начать играть этими номерами, и так я выиграл», — поделился Хейс.

Он узнал о выигрыше, находясь с женой Сарой в пабе. Связь в старом здании оказалась слабой, и счастливчику пришлось бегать по помещениям, пока сигнал не позволил дозвониться в службу игорной компании Allwyn и подтвердить победу.

Шон планирует вложить выигранную сумму в собственный дом с участком, чтобы наконец иметь полноценный сад. Он увлечен садоводством, но не хочет уходить из фирмы по производству электроники на заказ, однако хочет брать больше отпусков.

Также мужчина собирается поехать с женой в долгожданное кругосветное путешествие.

«Я так благодарен своему отцу за то, что он выбрал эти номера, эти деньги действительно изменят нашу жизнь», — заключил британец.

Ранее пенсионерка украла 1400 лотерейных билетов, но лишь однажды выиграла более 2000 рублей.

 
