Эксперты назвали россиянам главные правила сбора березового сока

Для сбора березового сока следует выбирать деревья с диаметром ствола не менее 20-25 см на уровне груди. Если дерево можно обхватить одной рукой, то оно не подходит – это слишком молодая береза, которую лучше не трогать, рассказал 360.ru биолог Дмитрий Сафонов.

Он призвал оценить состояние дерева, отметив, что оно не должно иметь повреждений, гнили, поражений коры, грибных наростов. Лучше, чтобы береза росла на солнце, так как в этом случае сокодвижение будет активнее, отметил Сафонов.

Что касается самого процесса сбора сока, то число отверстий в стволе напрямую зависит от его диаметра, объяснил директор «НИИ древесных соков» Алексей Грибин. Так, при стволе 25-35 см можно сделать только два отверстия, а если он шире 35 см, то максимум три отверстия.

Единого мнения о том, нужно ли заделывать отверстие после сбора сока, нет., однако, по мнению Грибина, это может лишь навредить.

«Заделывать ни в коем случае нельзя. Мы проводили исследования — заделывание вредит дереву: под замазкой скапливается влага, и дерево может подгнивать в этом месте. Оно само заживает», — заверил эксперт.

Он подчеркнул, что отверстие по диаметру должно быть минимальным, причем лучше сделать три отверстия по 4 мм, чем одно большое на 8 мм. Заживать ствол будет около двух лет, но если сделать отверстие слишком большим, то древесина не будет больше пропускать сок, пояснил специалист. Он предупредил, что если сок перестает течь, ни в коем случае нельзя углублять отверстие, а также нельзя стремиться выкачать из одного дерева весь сок.

До этого юрист Илья Русяев предупредил, что за сбор березового сока в пределах города и на особо охраняемых природных территориях грозит штраф. Для граждан он составит от 3 500 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — 50 тысяч, а для юридических — 300 тысяч рублей. Если сок собирается на ООПТ, то гражданам назначат штраф суммой до 4 тысяч рублей, должностным лицам придется заплатить до 20 тысяч рублей, а юридическим — до 500 тысяч рублей.

