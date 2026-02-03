Размер шрифта
Реабилитолог рассказал, как сделать силовые тренировки безопасными

Реабилитолог Бондаренко: начинать тренировки в зале нужно с аэробных нагрузок
Serghei Starus/Shutterstock/FOTODOM

Некачественные силовые тренировки с отягощениями могут спровоцировать боли в мышцах, а также привести к появлению межпозвоночной грыжи и различных заболеваний. Об этом в разговоре с радио Sputnik предупредил эксперт в области физической реабилитации и биомеханики тела Владимир Бондаренко.

Специалист отметил, что перед первым походом в тренажерный зал необходимо узнать о наличии или отсутствии противопоказаний для занятий спортом. При этом начинать тренироваться следует под присмотром персонального тренера. Профессионал покажет новичку оборудование, разработает индивидуальный план занятий и поможет поставить правильную технику.

По словам реабилитолога, начинать тренироваться в зале нужно с аэробных нагрузок, избегая работы с тяжелыми весами на протяжении одного-двух месяцев.

«Это — кардио, велотренажеры, ходьба по беговой дорожке, элипсоиды. Кардиотренировки должны проходить где-то 20-30 минут. Дальше упражнения на нестабильных опорах, которые как раз-таки помогут укрепить мышечный корсет. Затем это упражнение с резинками и эспандерами, которые подготовят ваши суставы, локти, спину к дальнейшим физическим нагрузкам», — объяснил эксперт.

Он подчеркнул, что лишь после такой подготовки следует приступать к силовым тренировкам. При этом в первое время важно использовать очень легкие веса, сделав акцент на корректировке техники упражнений. Постепенно вес можно увеличивать на 200-300 граммов. Одновременно с этим стоит следить, чтобы в ходе занятия не возникали одышка и чувство усталости.

Тренер Загородного клуба «Лапино Фитнес» Ирина Мальцева до этого рассказала «Газете.Ru», что вернуться к занятиям спортом после родов можно через полтора-два месяца, проконсультировавшись с гинекологом. По словам эксперта, спустя два месяца можно вводить легкие кардионагрузки — ходьбу, пилатес и занятия на эллиптическом тренажере, — а силовые занятия возможны только с собственным весом.

Ранее тренер назвал упражнения, которые полезны при сидячей работе.
 
