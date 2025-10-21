На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названы пять продуктов для поддержания энергии в течение дня

Infobae: шоколад и перец чили помогают сохранять бодрость днем
true
true
true
close
Igor Normann/Shutterstock/FOTODOM

Медики из Гарвардского университета рекомендовали включить в повседневный рацион темный шоколад, бананы, чернику, яблоки и перец чили. Эти продукты, по их словам, помогают поддерживать концентрацию и устойчивый уровень энергии. Слова экспертов приводит издание Infobae.

Темный шоколад специалисты советуют употреблять небольшими порциями. Он содержит пищевые волокна (клетчатку), а также флавоноиды, кофеин и вещество теобромин, которое способствует поддержанию бодрости и когнитивных функций.

Дополнительно эксперты посоветовали включать в рацион бананы. Благодаря натуральным сахарам и сложным углеводам они выступают доступным источником энергии.

Кроме того, врачи рекомендуют регулярно есть чернику, яблоки и перец чили. Эти продукты богаты антиоксидантами (в частности, антоцианами), которые способствуют улучшению кровообращения в мозге, поддерживают ясность мышления и повышают умственную активность. Яблоки содержат клетчатку и витамин C, стабилизирующие уровень энергии и укрепляющие иммунитет.

Среди напитков предпочтение стоит отдавать зеленому чаю и обычной воде.

«Зеленый чай содержит умеренное количество кофеина и L-теанин — аминокислоту, которая улушчает концентрацию без повышения уровня тревожности. Кроме того, в нем есть катехины — антиоксиданты, поддерживающие здоровье клеток и снижающие риск хронических заболеваний», — отмечают эксперта Гарварда.

Ранее был назван осенний фрукт, полезный для сердца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами