Названы пять продуктов для поддержания энергии в течение дня

Медики из Гарвардского университета рекомендовали включить в повседневный рацион темный шоколад, бананы, чернику, яблоки и перец чили. Эти продукты, по их словам, помогают поддерживать концентрацию и устойчивый уровень энергии. Слова экспертов приводит издание Infobae.

Темный шоколад специалисты советуют употреблять небольшими порциями. Он содержит пищевые волокна (клетчатку), а также флавоноиды, кофеин и вещество теобромин, которое способствует поддержанию бодрости и когнитивных функций.

Дополнительно эксперты посоветовали включать в рацион бананы. Благодаря натуральным сахарам и сложным углеводам они выступают доступным источником энергии.

Кроме того, врачи рекомендуют регулярно есть чернику, яблоки и перец чили. Эти продукты богаты антиоксидантами (в частности, антоцианами), которые способствуют улучшению кровообращения в мозге, поддерживают ясность мышления и повышают умственную активность. Яблоки содержат клетчатку и витамин C, стабилизирующие уровень энергии и укрепляющие иммунитет.

Среди напитков предпочтение стоит отдавать зеленому чаю и обычной воде.

«Зеленый чай содержит умеренное количество кофеина и L-теанин — аминокислоту, которая улушчает концентрацию без повышения уровня тревожности. Кроме того, в нем есть катехины — антиоксиданты, поддерживающие здоровье клеток и снижающие риск хронических заболеваний», — отмечают эксперта Гарварда.

