В России предупредили о риске заражения геморрагической лихорадкой

Весной в России возрастает риск заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС), которую часто принимают за грипп. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«Весенний сезон — период наибольшей активности мелких млекопитающих, в связи с чем значительно возрастает риск заражения человека, в том числе геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС)», — говорится в сообщении.

Чаще всего люди заражаются при вдыхании зараженной вирусом ГЛПС пыли, во время сбора ягод и грибов, отдыха на природе, работы на дачных и приусадебных участках, а также при проведении сельскохозяйственных работ и на лесоразработках.

Заболевание, как подчеркнули в Роспотребнадзоре, начинается с подъема температуры тела до 38-40 градусов, озноба, резких головных болей, болей в мышцах. При этом больные ГЛПС не заразны для других людей.

В случае появления первых признаков заболевания необходимо обратиться к врачу. Для снижения риска заболевания специалисты рекомендуют исключить проникновение мелких млекопитающих в здания, соблюдать технологию приготовления и сроки реализации салатов из сырых овощей, не использовать воду из неизвестных источников.

