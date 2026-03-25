В России предупредили о риске заражения геморрагической лихорадкой

Роспотребнадзор сообщил о риске заражения геморрагической лихорадкой весной
Весной в России возрастает риск заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС), которую часто принимают за грипп. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«Весенний сезон — период наибольшей активности мелких млекопитающих, в связи с чем значительно возрастает риск заражения человека, в том числе геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС)», — говорится в сообщении.

Чаще всего люди заражаются при вдыхании зараженной вирусом ГЛПС пыли, во время сбора ягод и грибов, отдыха на природе, работы на дачных и приусадебных участках, а также при проведении сельскохозяйственных работ и на лесоразработках.

Заболевание, как подчеркнули в Роспотребнадзоре, начинается с подъема температуры тела до 38-40 градусов, озноба, резких головных болей, болей в мышцах. При этом больные ГЛПС не заразны для других людей.

В случае появления первых признаков заболевания необходимо обратиться к врачу. Для снижения риска заболевания специалисты рекомендуют исключить проникновение мелких млекопитающих в здания, соблюдать технологию приготовления и сроки реализации салатов из сырых овощей, не использовать воду из неизвестных источников.

До этого старший преподаватель факультета биомедицинской физики МФТИ Вадим Марьинский сообщил, что вакцинироваться от клещевого энцефалита необходимо россиянам, которые часто выходят за пределы города.

Ранее ветврач рассказал об опасности кормления белок.

 
