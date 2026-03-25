Россиянам рассказали, могут ли домашние растения очищать воздух в квартире

Мнение о том, что домашние растения являются мощными очистителями воздуха, является уловками блогеров или рекламщиков. Об этом «Москве 24» рассказал биолог и агроном Михаил Воробьев.

По его словам, они не сильно влияют на химический состав воздуха в квартире.

«В процессе фотосинтеза оно поглощает углекислый газ и воду, вырабатывая кислород. Ночью, когда фотосинтез прекращается, растение, как и всякое живое существо, дышит – выделяет небольшое количество углекислого газа и поглощает кислород. Но эти объемы настолько незначительны, что говорить о каком-либо ощутимом влиянии на воздух в комнате не приходится», — пояснил Воробьев.

Эксперт отметил, что сделать воздух более здоровым могут цитрусовые и хвойные растения, поскольку они выделяют фитонциды, подавляющие рост бактерий. Так, например, дома можно вырастить кипарисовик, ель «Коника».

До этого старший преподаватель кафедры «Химические технологии» Пермского политеха Никита Кифель рассказал «Газете.Ru», что некоторые комнатные растения способны частично очищать воздух и снижать микробную нагрузку. Например, листья мирта обыкновенного выделяют фитонциды и эфирные масла, подавляющие рост микробов. Для спальни или детской площадью до 20 кв. м достаточно одного взрослого растения.

