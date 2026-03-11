Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Общество

Агроном объяснил, как помочь пожелтевшим комнатным цветам

Агроном Терентьев: комнатные растения могут пожелтеть из-за перелива
Kerstin-Waurick

С наступлением весны листья некоторых комнатных растений начинают желтеть. Это происходит из-за ошибок при уходе за ними. Об этом aif.ru рассказал агроном Денис Терентьев.

По словам специалиста, самой распространенной ошибкой, совершаемой во время ухода за комнатными цветами, становится перелив.

«Если грунт долго остается мокрым, корням не хватает кислорода. Питание усваивается хуже, и листья начинают желтеть равномерно, чаще снизу. При запущенной ситуации появляется вялость и запах сырости из горшка», — объяснил он.

По словам агронома, решить такую проблему удастся крайне просто. Следует сократить полив, позволив субстрату полностью просохнуть.

Однако при появлении гнили растений необходим другой алгоритм действий. Нужно пересадить растения в более рыхлую почву, обрезав перед этим поврежденные корни.

До этого в пресс-службе сети строительных гипермаркетов «DOM Лента» рассказали «Газете.Ru», что понять, что растение пора пересаживать, очень просто. Следует поднять горшок: если корни видны в дренажных отверстиях, очевидно, что растение выросло и нуждается в обновлении условий.

Ранее флорист дала советы, как выбрать цветы, которые простоят долго.

 
Теперь вы знаете
Как попросить повышения зарплаты и в итоге его добиться. План действий
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!