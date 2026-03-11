Агроном объяснил, как помочь пожелтевшим комнатным цветам

С наступлением весны листья некоторых комнатных растений начинают желтеть. Это происходит из-за ошибок при уходе за ними. Об этом aif.ru рассказал агроном Денис Терентьев.

По словам специалиста, самой распространенной ошибкой, совершаемой во время ухода за комнатными цветами, становится перелив.

«Если грунт долго остается мокрым, корням не хватает кислорода. Питание усваивается хуже, и листья начинают желтеть равномерно, чаще снизу. При запущенной ситуации появляется вялость и запах сырости из горшка», — объяснил он.

По словам агронома, решить такую проблему удастся крайне просто. Следует сократить полив, позволив субстрату полностью просохнуть.

Однако при появлении гнили растений необходим другой алгоритм действий. Нужно пересадить растения в более рыхлую почву, обрезав перед этим поврежденные корни.

До этого в пресс-службе сети строительных гипермаркетов «DOM Лента» рассказали «Газете.Ru», что понять, что растение пора пересаживать, очень просто. Следует поднять горшок: если корни видны в дренажных отверстиях, очевидно, что растение выросло и нуждается в обновлении условий.

