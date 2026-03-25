Находящийся в порту Суэца с 2025 года российский танкер подал сигнал бедствия

Экипаж арестованного в Египте российского танкера Dignity подал сигнал бедствия
Российский танкер Dignity, находящийся в порту Суэца с 2025 года, подал сигнал бедствия. Об этом сообщает RT.

Отмечается, что капитан судна Владимир Кузнецов отправил сообщения береговой станции, страховщикам, агенту и посольству Российской Федерации.

Экипаж Dignity с сентября прошлого года удерживают в порту Суэц (Египет). У моряков почти нет электричества, топлива и продуктов. После вмешательства министерства иностранных дел России членам экипажа вернули паспорта, а одному тяжелобольному моряку удалось покинуть судно и вернуться домой. При этом восемь членов команды до сих пор пребывают на танкере, пишет RT.

В марте портал Life сообщал, что танкер Dignity арестовали в порту Суэца в связи с неуплатой сборов за проход Суэцкого канала. Судовладелец, ООО «Арго танкер групп», находится под угрозой банкротства. Последняя смена экипажа была в декабре.

Ранее в Швеции задержали танкер Sea Owl 1 с десятью россиянами на борту.

 
