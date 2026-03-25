«Признак дурного тона»: в России больше не работают вакансии, где обещают «чай и печеньки»

Десять лет назад строчка «чай, кофе и печеньки за счет компании» в описании вакансии вызывала улыбку, однако сейчас стала вызывать раздражение у соискателей. Об этом «Газете.Ru» рассказала Ирина Пак, HR-директор логистического оператора NC Logistic.

«Раньше это зачастую воспринимали как проявление заботы о сотрудниках и признак дружеской атмосферы. Кроме того, такой пункт будто бы подразумевал менее формальную и строгую среду, в которой комфортно работать. Если в начале 2010-х годов это условие отчасти было эффективным способом привлечения кандидатов, то сегодня подобное «преимущество» не только устарело, но и стало восприниматься как признак плохого тона», — объяснила Пак.

По словам эксперта, сегодня соискатели относятся к вакансиям иначе. Рынок труда стал более гибким, появились гибридные форматы работы, ключевое значение стали приобретать возможности для профессионального и личностного развития, а конкуренция между компаниями за сотрудников существенно выросла.

«На этом фоне упоминание печенья в списке преимуществ звучит уже не как бонус, а как попытка отвлечь внимание от действительно важных условий — конкурентной зарплаты, премиальных выплат, ДМС или корпоративного обучения», — отметила специалист.

Проблема не в самом кофе или снеках, уверена Пак. Очевидно, что любой человек будет рад бесплатной еде в офисе. Проблема в том, что эта деталь нередко оказывается едва ли не центральным пунктом в перечне преимуществ.

«Когда в вакансии нет прозрачной зарплатной вилки, четкого описания зоны ответственности, информации о возможностях карьерного роста или гибком формате работы, но при этом гордо сообщается о наличии печенья на кухне, подобный подход вызывает у соискателей вполне закономерное удивление», — заметила она.

Современный кандидат выбирает работодателя не по наличию кофемашины, а по уровню заработной платы, корпоративной культуре, комфортному графику и возможности соблюдать work-life balance. В описании вакансии люди хотят ясно видеть, какие задачи предстоит решать и как будет оцениваться результат. Им важно ощущать профессиональную и психологическую стабильность и безопасность.

«На фоне подобных запросов разговоры о «печеньках» выглядят неуместно, словно компания продолжает говорить на языке десятилетней давности, не замечая актуальных потребностей аудитории. Тем более что сегодня многие работодатели предлагают полную или частичную компенсацию питания как один из стандартных бонусов», — заявила Пак.

В итоге фраза, которую когда-то можно было назвать прогрессивной, сегодня все чаще воспринимается как устаревший подход. Компании, конечно, могут упоминать комфортный офис и приятные мелочи, но какой-то особый акцент на этом делать не стоит. Гораздо эффективнее привлекать внимание соискателей более значимыми преимуществами, такими как четко прописанная система материальной мотивации, прозрачные бизнес-процессы и реальные возможности для развития и обучения.

«Можно сказать, что с тех пор, как бесплатное печенье стало почти обязательным пунктом в вакансиях, рынок труда заметно повзрослел. Вместе с ним повзрослели и ожидания сотрудников. Сегодня баланс сил на рынке труда во многом сместился в сторону кандидатов. На фоне дефицита кадров компаниям приходится конкурировать за специалистов и внедрять более эффективные инструменты мотивации. Приоритетным направлением становится создание действительно комфортной среды для каждого сотрудника. И это в первую очередь не печеньки, а зрелая корпоративная культура», — резюмировала она.

Ранее работодатели назвали самых раздражающих подчиненных.