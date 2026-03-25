Среди обучающихся в российских вузах стало больше участников СВО

«Ведомости»: в 2025 году в вузы поступило в 1,6 раза больше ветеранов СВО
В 2025 году в высшие учебные заведения России поступило 4217 участников специальной военной операции (СВО), что на 60% больше, чем годом ранее. Об этом со ссылкой на Минобрнауки РФ сообщает газета «Ведомости».

Количество зачисленных в вузы детей участников СВО за этот же период увеличилось с 12 тыс. до 18,9 тыс. Общий объем отдельной квоты, в которую кроме участников СВО и их детей включены и некоторые другие категории льготников, на 2025/26 учебный год составил 53,8 тыс. мест. Всего по ней в российские вузы было зачислено 28,7 тыс. человек, что заполнило квоту на 53%. В прошлом учебном году по этой квоте поступило 16,1 тыс. человек.

Большинство из принятых в 2025  году ветеранов СВО выбрало заочную форму обучения — 2322 человека, что составляет 55% от общего числа. Еще 1186 участников СВО (28%) стали учиться очно, а 707 (почти 17%) — очно-заочно. Самое большое количество ветеранов поступило в вузы Саратовской области (381), Москвы (346) и Ростовской области (207). Затем следуют ЛНР (153), Свердловская область (123) и Хабаровский край (122).

24 февраля сообщалось, что группа депутатов внесла в Государственную думу законопроект, который предлагает упростить поступление в вузы защитников приграничных регионов России.

Ранее Путин оценил проект Ленинградской области по реабилитации участников СВО.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!