В Новосибирской области рассказали о восстановлении поголовья после вспышки пастереллеза

В Новосибирской области есть более 4 тыс. животных для восстановления поголовья

Новосибирская область обладает поголовьем в 4 тыс. животных для восстановления хозяйств после вспышки пастереллеза. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства РФ Роман Некрасов, передает ТАСС.

«Этот скот соответствующим образом будет провакцинирован, он будет готов к тому, чтобы простые граждане, те, кто захочет восстановить свое производство, могли этим ресурсом воспользоваться», — сказал он.

До этого губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщал, что 126 семей получили более 45 млн рублей после изъятия скота. По его словам, только за один вечер жителям перечислили 6 607 360 рублей.

Очаги пастереллеза выявлены в пяти районах Новосибирской области, при этом с начала года зафиксировано более 50 случаев бешенства. Заболевание затронуло около 170 личных хозяйств. В регионе введен режим ЧС, проводится изъятие животных и предусмотрены компенсации, а также выплаты семьям на срок до девяти месяцев и помощь в восстановлении поголовья.

