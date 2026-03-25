В российском регионе ввели квоты на работу для ветеранов СВО

Квоты на работу для ветеранов спецоперации ввели в Приморском крае. Об этом рассказала пресс-служба регионального правительства.

«На очередном заседании Законодательного Собрания Приморского края 25 марта депутаты во втором и третьем чтениях приняли важный законопроект, направленный на помощь ветеранам боевых действий в трудоустройстве», — говорится в сообщении.

В пресс-службе назвали главной целью закона оказание поддержки ветеранам СВО в более быстром поиске работы. Для ее достижения в регионе вводится новое правило: предприятия и организации, где работают 150 и более человек, должны будут выделять не менее 1% рабочих мест специально для этой категории граждан.

Уточняется, что инициативу поддержали единогласно. Закон вступает в силу 1 сентября.

В начале февраля глава Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в Подмосковье ввели 36 региональных мер поддержки бойцов военной спецоперации. В том числе ветеранам СВО помогают пройти обучение, найти работу, адаптироваться, получить протезы, выплаты и земельные участки.

Ранее Путин отметил важность трудоустройства ветеранов СВО.

 
