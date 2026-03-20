СМИ рассказали о тайском острове, откуда годами загадочно пропадают туристы

Лента.ру: исчезновения туристов с острова Тао в Таиланде остались нераскрытыми
Популярный у дайверов остров Тао (Koh Tao, Остров черепах) на юге Таилада за последние 12 лет приобрел зловещую репутацию из-за бесследной пропажи туристов. Некоторых находили без признаков жизни при странных обстоятельствах, пишет «Лента.ру».

В большинстве случаев местная полиция по итогам расследования квалифицировала случившееся с туристами как несчастный случай, но их родственники не согласны с этими выводами.

Первый подозрительный инцидент произошел в сентябре 2014 года на пляже Сайри: там нашли тела молодой британской пары. За нападение на них были осуждены двоих нелегальных мигрантов из Мьянмы, но впоследствии экспертиза ДНК опровергла их причастность.

Потом на Ко Тао пропала 23-летняя россиянка Валентина Новоженова — в ее номере остались паспорт, телефон и билет на паром, но сама девушка исчезла.

В 2017 году в труднопроходимом участке джунглей на острове нашли останки 30-летней бельгийской туристки Элиза Дальмань, которая пропала в ходе длительного одиночного путешествия по Юго-Восточной Азии. Их состояние не позволило установить, что именно случилось с девушкой.

В 2021 году на острове исчезла супружеская пара с Пхукета, владевшая отелем. Камеры видеонаблюдения в день их пропажи не работали, поэтому полиция не смогла выйти на след.

В январе 2025 года без признаков жизни был обнаружен 21-летний ирландский дайвер. В его крови не нашли наркотиков и алкоголя, следов насилия — тоже.

Генерал-майор полиции Таиланда Сурачат Хакпарн признал, что в прошлом на острове действовала мафия, наживавшаяся на туристах, но заверил, что от нее уже избавились.

Ко Тао остается популярным благодаря дешевому дайвингу и коралловым рифам. Местная пресса призывает путешественников проявлять здравый смысл: «Нельзя защитить молодых и безрассудных туристов от самих себя».

