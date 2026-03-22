В Астрахани мужчина преследовал девочку-подростка

В Астрахани росгвардейцы задержали 34-летнего мужчину, который в течение недели преследовал 13-летнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным портала «Блокнот Астрахань», мужчина познакомился с несовершеннолетней возле спорткомплекса, где она занимается танцами. Злоумышленник стал караулить девочку у дома, школы и спорткомплекса, а также названивал ей.

Очередной сигнал о подозрительном мужчине поступил от жителей дома на улице Софьи Перовской. Прибывшие росгвардейцы заметили его, он попытался скрыться, перепрыгивая через заборы, но через несколько минут был задержан в соседнем дворе. Ранее астраханец неоднократно привлекался за грабежи и кражи. В отношении него составили протокол о мелком хулиганстве, и доставили в отдел полиции.

