Врач предостерегла от «очищения от шлаков» и других детоксов перед летом

Весной многие люди стремятся привести себя в форму перед летом. Для снижения веса и «очищения от шлаков» некоторые прибегают к различным детокс-программам. Насколько это безопасно для здоровья, «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог медицинской компании СберЗдоровье Виктория Садовская.

«В некоторых современных детокс-программах используются слабительные средства, которые способствуют быстрому снижению массы тела. Но данный эффект возникает на фоне потери организмом значительного объема жидкости, что может привести к обезвоживанию, и, как следствие, к нарушению работы сердечно-сосудистой системы», — рассказывает врач.

Курсы «детокс-очищения» на основе различных трав могут также представлять опасность для организма, допустим, приводить к тяжелым аллергическим реакциям. Свежевыжатые соки без мякоти, которые тоже используются в детокс-программах, допустим, свекольный или грейпфрутовый, практически не содержат клетчатку — пищевые волокна, важные для нормальной работы желудочно-кишечного тракта. Они состоят преимущественно из фруктозы — простых сахаров, чрезмерное употребление которых негативно сказывается на здоровье и способствует набору лишнего веса.

«На сегодняшний день ни одна из существующих детокс-программ не подтвердила своей эффективности в отношении безопасного снижения веса, следовательно, их использование не рекомендовано. Кроме того, не нужно дополнительно проводить какие-либо «чистки», поскольку у организма есть своя система детоксикации, позволяющая избавляться от вредных веществ благодаря работе легких, печени, почек и кожи», — рассказывает Садовская.

Для профилактики избыточного веса, рекомендовано соблюдать следующие меры. Необходимо питаться по методу гарвардской тарелки. Для каждого приема пищи тарелка 22-23 см в диаметре мысленно делится на 4 части: ½ овощей и фруктов, ¼ — растительные белки, например, фасоль, горох или животные — нежирные сорта мяса, рыбы или птицы, ¼ — сложные углеводы, допустим, макароны.

Также следует регулярно уделять внимание физической активности — примерно 3-4 раза в неделю продолжительностью не менее 50 минут. Это могут быть, например, пешие прогулки, занятия танцами или пилатес.

«Для безопасного снижения веса следует обратиться на консультацию к эндокринологу. Это можно сделать не только очно, но и при помощи телемедицинских сервисов. Врач проведет диагностику, поможет скорректировать питание, образ жизни, и при необходимости назначить лекарственную терапию, а также специальную диету», — рассказывает врач.

