Экс-замглавы Солнечногорска обвинили в получении взятки почти в 7 млн рублей

Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Бывшая заместитель главы подмосковного Солнечногорска Антонина Ларина помещена под домашний арест по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Ларина была в задержана в январе этого года, сейчас женщина находится под домашним арестом за получение взятки в особо крупном размере», — уточнил собеседник агентства.

Подробности уголовного дела приводит РЕН ТВ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным следствия, в январе 2025 года, занимая пост вице-мэра города, Ларина через свою знакомую — руководителя транспортной компании — договорилась о заключении 16 муниципальных контрактов на общую сумму 580 млн рублей. За вознаграждение чиновница, как утверждается, гарантировала беспрепятственную приемку выполненных работ.

В феврале того же года она получила первую часть взятки в размере 1,7 млн рублей, а 12 мая — вторую (5,1 млн рублей), отмечается в публикации. Деньги передавались через посредников, которые, по версии следствия, выставляли фиктивные счета на оплату услуг с последующим обналичиванием.

Спустя полгода после получения последней части взятки, 4 июня, Ларина покинула пост заместителя главы Солнечногорска, на котором курировала вопросы дорожной инфраструктуры и благоустройства.

