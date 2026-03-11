Авиабомба времен ВОВ всплыла в Можайском водохранилище

При сбросе воды в Можайском водохранилище к берегу прибилась авиационная бомба времен Великой Отечественной войны. Подмосковные спасатели ее обезвредили, говорится в сообщении «Мособлпожспаса» в Telegram-канале.

Боеприпас на берегу водохранилища рядом с деревней Блазново обнаружили жители округа Можайский, они же и вызвали спасателей.

Прибыв на место, пиротехники «группы проведения взрывотехнических работ поисково-спасательного отряда №2 «Мособлпожспас» ликвидировали авиационную бомбу», отмечается в сообщении.

До этого в Крыму во время строительных работ в селе Ищунь Красноперекопского района были обнаружили предметы, похожие на боеприпасы.

Прибывшие на место пиротехники установили, что находки являются артиллерийским снарядом и ручной гранатой времен Великой Отечественной войны. Боеприпасы были извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне с соблюдением всех мер безопасности.

3 сентября в Санкт-Петербурге в трех разных местах тоже нашли снаряды времен ВОВ. Группы разминирования выезжали для обследования потенциально опасных находок в Приморском, Московском и Петродворцовом районах.

Ранее арсенал оружия нашли силовики у ранее судимого сахалинца.