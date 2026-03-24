В зоопарке бегемот растерзал ветеринара, зашедшую в вольер

Daily Mail: в индийском зоопарке бегемот растерзал ветеринара во время осмотра

В индийском штате Карнатака бегемот растерзал ветеринара, которая зашла к нему в вольер, пишет Daily Mail.

Инцидент случился поздно вечером. По данным местных СМИ, сначала 27-летняя Самекша Редди завершила осмотр птицы, а затем отправилась в вольер беременной 15-летней бегемотихи по кличке Хамсини, чтобы проверить ее состояние с помощью тепловизора.

После завершения процедуры животное внезапно напало на ветеринара и нанесло ей тяжелые травмы. Пострадавшую срочно доставили в больницу, однако спасти ее не удалось из-за тяжелых травм и кровопотери.

Власти штата назвали произошедшее трагическим инцидентом и выразили соболезнования семье женщины. Министр лесного хозяйства Карнатаки Эшвар Кхандре заявил, что ее родным будет оказана финансовая помощь.

Также после случившегося власти распорядились провести проверку соблюдения правил безопасности при работе с дикими животными во всех зоопарках региона. Специальная комиссия должна представить отчет о причинах произошедшего в течение недели.

