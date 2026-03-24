В Петербурге начали расследование после заражения горожанина оспой обезьян

Роспотребнадзор начал проверку в связи с новым случаем оспы обезьян в Петербурге
Dirk Waem/Belga News Agency/Global Look Press

Роспотребнадзор проводит расследование в связи с выявленным в Санкт-Петербурге случаем заболевания оспой обезьян и выявляет тех, кто мог контактировать с больным. Об этом сообщается в Telegram-канале городского управления надзорной службы.

«Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий: определяется круг контактных лиц, организуется медицинское наблюдение, проводятся дезинфекционные мероприятия», — заявили в ведомстве.

В сообщении уточняется, что заболевший петербуржец лежит в стационаре инфекционной больницы. Для постановки его диагноза были применены «современные высокотехнологичные тест-системы, которые позволяют детектировать вирус в кратчайшие сроки», сообщили в Роспотребнадзоре.

Ведомство напомнило россиянам о сохраняющейся угрозе завоза оспы обезьян из-за границы в связи с началом туристического сезона. Поэтому при въезде в РФ на границе осуществляется «усиленный санитарно-карантинный контроль», а в регионах сформированы запасы реагентов для оперативной диагностики инфекционного заболевания.

О выявлении нового случая заболевания оспой обезьян стало известно сегодня, 24 марта. Петербургские СМИ сообщили, что заразившийся госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Ранее глава Роспотребнадзора назвала оспу обезьян одной из самых опасных для россиян инфекций.

 
